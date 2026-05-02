Туркменская делегация примет участие в 13-й сессии Всемирного форума городов, которая состоится 17-22 мая в Баку.

Мероприятие организует Программа ООН по населённым пунктам (UN-Habitat) совместно с правительством Азербайджана.

Соответствующие поручения по подготовке участия были даны по итогам заседания Кабинета Министров Туркменистана, сообщила информационная программа «Ватан».

Президент страны Сердар Бердымухамедов поручил министерству иностранных дел провести необходимую организационную работу.