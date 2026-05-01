В Азербайджане водителям придётся отказаться от купли-продажи автомобилей по генеральной доверенности. Недавние изменения в правилах обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), утверждённые Центральным банком Азербайджана, фактически делают такую схему рискованной и экономически невыгодной для всех автовладельцев.

Ситуация изменилась после реформы системы расчёта страховой премии по ОСАГО, где за основу берется механизм Bonus-Malus. Надо отметить, что новый порядок вступит в силу в июне этого года.

Почему «доверенность» становится проблемой

По словам эксперта в области страхования Шахина Исмаилова, страховая история теперь жёстко «привязывается» к владельцу страхового полиса. Это означает, что если автомобиль управляется по доверенности и попадает в ДТП, штрафные коэффициенты применяются не к фактическому водителю, а к тому, на чьё имя оформлена страховка. Проще говоря, даже если владелец автомобиля сам не нарушал правила и не попадал в аварии, он может столкнуться с ростом стоимости страховки из-за действий других лиц, которым он передал управление машиной.

Более того, если автомобиль продан по доверенности, но страховой договор не аннулирован, все последующие аварии с участием машины будут продолжать «портить» страховую историю прежнего владельца.

Финансовые последствия

Новые правила предусматривают значительное повышение стоимости страхового полиса при каждом совершенном ДТП. Допустим при базовой стоимости страховки в 100 манатов, после одной аварии на следующий год цена страховки может вырасти на 30% — до 130 манатов, а после повторной — ещё на 30%, до 160 манатов. В отдельных случаях, при множественных ДТП, стоимость страховки способна увеличиться до трех раз, говорит эксперт.

Ранее некоторые водители, попавшие под штрафные санкции страховщиков, чтобы не платить возросшие сборы, обходили систему, оформляя автомобили на родственников или передавая управление по доверенности. Тем самым они оформляли страховку по выгодному коэффициенту. Теперь такие схемы теряют смысл. Дело в дом, что страховщики были в курсе подобных махинаций. Они добились того, что теперь система отслеживает, на кого оформлена машина, и применяет санкции именно к этому лицу. В нашем случае это официальный владелец автомобиля.

Что изменится на практике

Исмаилов отмечает, что новые правила ОСАГО вынуждают автомобилистов выйти на «чистую воду».

Теперь продажа автомобиля по доверенности, без официальной перерегистрации, становится источником финансовых рисков для каждого автовладельца. Аналогично покупка машины с «чужой» страховкой может привести к неожиданным штрафным коэффициентам.

«Здесь есть ещё один важный нюанс. Если вы продаёте автомобиль, необходимо обязательно аннулировать страховку, оформленный на ваше имя. В противном случае, если новый владелец попадёт в ДТП, штрафные санкции могут быть начислены именно вам, как владельцу полиса. Аналогичные риски возникают и при покупке автомобиля. Ни в коем случае не стоит управлять машиной, застрахованной на предыдущего владельца. В такой ситуации, если бывший собственник станет участником ДТП, его штрафные коэффициенты могут быть применены и к новому владельцу», — говорит эксперт.

Изменения затрагивают и другие категории. В частности, для автомобилей, приобретённых в лизинг, применяется повышающий коэффициент, что может затронуть, например, таксистов.