В Азербайджане задержаны 24-летний Джавид Агаев и 20-летний Эльшан Агаев, подозреваемые в кибермошенничестве под видом банковских организаций.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана, в ходе расследования было установлено, что они создавали в социальных сетях поддельные страницы, имитирующие официальные аккаунты банков и небанковских кредитных организаций, и привлекали клиентов с помощью платной рекламы.

Представляясь сотрудниками кредитных отделов, они обещали гражданам «выгодные условия, низкие комиссии и выдачу кредитов без поручителей», предоставляя заведомо ложную информацию.

Потерпевшие, поверив в подлинность страниц и желая получить кредиты, передавали злоумышленникам данные своих банковских карт, включая срок действия, CVV-код и одноразовые пароли. В результате конфиденциальная информация поступала непосредственно в систему, управляемую подозреваемыми. Полученные средства переводились на различные банковские счета и электронные кошельки и затем обналичивались.

Задержанные признались, что таким образом они завладели данными карт сотен граждан и похищали их денежные средства.

По факту возбуждено уголовное дело. Джавиду Агаеву предъявлено обвинение, он привлечён к следствию в качестве обвиняемого и по решению суда заключён под стражу.

В отношении Эльшана Агаева следственные действия продолжаются.