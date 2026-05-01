В Сумгайыте зафиксирован факт неуважения к государственному флагу.

По данному инциденту в городском управлении полиции проводится проверка. Личность нарушителя устанавливается, в его отношении будут приняты меры в соответствии с законом.

На опубликованных кадрах видно, как один из мужчин проявляет неуважительное отношение к государственному флагу Азербайджана. В ситуацию вмешивается другой мужчина: он останавливает нарушителя, отводит его в сторону и требует проявить уважение к флагу. Также на видео запечатлено, что мужчину заставляют поцеловать флаг, после чего он покидает место происшествия.