В рамках 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13), который пройдет в Баку с 17 по 22 мая, с целью обеспечения безопасного и эффективного управления транспортными потоками будет проведён очередной мониторинг движения транспортных средств при совместной организации Операционной компании WUF13 Азербайджана и соответствующих структур.

Как сообщили в Операционной компании, в рамках мониторинга 1 мая с 10:00 до 16:00 на ряде улиц и проспектов Баку будут временно применяться меры регулирования дорожного движения.

Отмечается, что мониторинг охватит проспект Нефтчиляр, улицу Юсифа Сафарова, частично проспект Гейдара Алиева (до Сабунчинского моста), улицу Мехди Гусейна, проспект Ходжалы, улицу Рихарда Зорге, улицу Зарифы Алиевой, улицу Лермонтова, а также направления к Бакинскому олимпийскому стадиону.

Водителей и других участников дорожного движения просят заранее планировать маршруты, учитывать возможные заторы на указанных направлениях и использовать альтернативные дороги.

Экспресс-автобус H1, курсирующий между аэропортом Гейдара Алиева и центром города, продолжит работу в штатном и бесперебойном режиме. Кроме того, в этот период частные транспортные средства и такси смогут свободно въезжать и выезжать из зоны аэропорта по альтернативным маршрутам. Для предотвращения задержек рекомендуется заранее планировать поездки.

Отмечается, что подобные мониторинги движения транспорта перед WUF13 проводятся в рамках подготовки к ряду международных мероприятий, проходивших в Азербайджане в последние десять лет, и уже успешно применялись ранее.