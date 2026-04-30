В Баку врачи успешно провели сложную операцию 17-летней девушке, у которой было выявлено сразу 21 эхинококковое образование в разных органах. Об этом сообщили в Клиническом медицинском центре.

Пациентка, 2009 года рождения, поступила в медучреждение 31 марта 2026 года с жалобами на боли в животе, головную боль и общую слабость. По результатам радиологических обследований врачи обнаружили множественные кисты из которых 14 находились в печени, 3 в селезёнке (размером более 5–6 см) и 4 в лёгких (менее 4 см). Медики диагностировали множественное поражение внутренних органов эхинококкозом — редкую и потенциально опасную паразитарную инфекцию.

Перед хирургическим вмешательством пациентке был назначен курс противопаразитарной терапии в соответствии с медицинскими протоколами. После подготовки была проведена операция с участием специалистов отделения детской хирургии. В ходе вмешательства врачи удалили кисты из печени, а также полностью удалили селезёнку (спленэктомия).

Послеоперационный период прошёл без осложнений: состояние пациентки стабилизировалось, и она была выписана домой для дальнейшего амбулаторного лечения. По словам врачей, подобные случаи с таким количеством кист и их локализацией встречаются крайне редко.