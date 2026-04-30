Сегодня отмечается 17-ая годовщина теракта, совершенного в Азербайджанской государственной нефтяной академии (АГНА).

Теракт был совершен 30 апреля 2009 года во втором корпусе Азербайджанской государственной нефтяной академии.

Проникший в здание вуза гражданин Грузии Гадиров Фарда Асад оглу 1980 г.р. открыл огонь из пистолета «Макарова» по лицам, находившимся в тот момент в вузе. Он поднимался на каждый этаж (с первого по шестой этаж) и вел беспорядочную стрельбу. Ф.Гадиров убил 12 и ранил 13 человек, дойдя до шестого этажа, он увидел, что окружен полицией, после чего, забаррикадировавшись в одной из аудиторий, покончил с собой.

Из 12 погибших 10 получили смертельные ранения в голову, один — в грудь, и один погиб, выпрыгнув из окна. Среди застреленных были профессора, лаборанты, студенты, учителя, охранник, а также пожилая женщина, принёсшая молочные продукты в столовую.

В обвинительном акте отмечалось, что заказчиком этого теракта являлся Гумашьян Мардун Григорьевич. Он на почве национальной ненависти в начале 2009 года договорился с гражданами Грузии азербайджанского происхождения Фардой Гадировым, Джавиданом Амировым, Наджафом Сулеймановым, Надиром Алиевым и другими о совершении террористического акта в Баку.

По приговору Суда по тяжким преступлениям от 10 августа 2010 года обвиняемые по делу Надир Алиев, Джавидан Амиров, Наджаф Сулейманов были приговорены к пожизненному заключению, а Ариз Габулов — к 11-ти годам тюрьмы.