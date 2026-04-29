Для физических лиц не планируется менять правило беспошлинного ввоза товаров до 300 долларов США для личного пользования.

Об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении законопроекта о внесении изменений в Таможенный кодекс АР.

Шахин Багиров отметил, что в ряде стран подобные льготы были сокращены или отменены, однако в Азербайджане они сохраняются в рамках социально ориентированного подхода.

По его словам, в стране более 1,2 миллиона человек занимаются электронной торговлей, а число таможенных деклараций достигло 18 миллионов. Объёмы электронной торговли растут, и необходимо обеспечивать их учёт, который уже создан. Он также отметил, что в ряде случаев наблюдаются злоупотребления: товары ввозятся частями в разные месяцы либо оформляются на разных лиц.

При этом он подчеркнул, что речь не идёт о массовом характере таких случаев, однако подобная практика существует.

Согласно действующим правилам упрощённого и льготного порядка перемещения товаров через таможенную границу, физические лица могут один раз в календарный месяц получать международные почтовые отправления или грузы через перевозчиков на своё имя на сумму до 300 долларов США без уплаты таможенных платежей (за исключением подакцизных товаров и автотранспортных средств).