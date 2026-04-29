Родители подняли вопрос отсутствия доступа к питьевой воде в школах. Почти повсеместно школьники вынуждены приносить с собой воду и перегружать тем самым тяжелые школьные рюкзаки.

Как прокомментировал Minval эксперт по вопросам образования Мурсал Алиев, ситуация касательно доступа к питьевой воде в школах в основном плачевная. По его словам, если в центральных школах эта проблема решается совместными усилиями родителей и педагогов начальных классов, которые покупают диспенсер за счет тех же самых родителей, то на окраинах дети вынуждены постоянно носить с тобой термосы с водой, как в армии.

«На первый взгляд, это нормальная практика, но, учитывая то, что ребенок может просто забыть взять воду, в этой ситуации дети вынуждены пить из бутылки другого школьника. Отсутствие питьевой воды в школе — не маленькая проблема, потому что вода есть только в туалете, а там пить ее не гигиенично. Да к тому же никакой родитель не позволит этого сделать. А диспенсеров с питьевой водой в школах нет», — говорит собеседник.

В таком случае возникает вопрос: как быть детям? Приходится каждый день приносить с собой воду в и без того тяжелых школьных рюкзаках. Кстати, бесплатной воды нет даже в школьном буфете. Там ее тоже нужно покупать.

Другая немаловажная проблема, которая волнует родителей, заключается в качестве еды в школьных буфетах.

«Это вообще катастрофа, потому что я бывал в нескольких школах и видел такую ситуацию, что продают только какие-то непонятные чипсы, сухарики, газировку и пиццу неизвестного происхождения. И везде одно и то же. Из приготовленного можно найти лишь пиццу с сосисками и сыром, качество которой оставляет желать лучшего. Порой мы критикуем рестораны за кухню, а почему не проверяются школы на стандарты питания?» — говорит эксперт.

Он подчеркнул, что дети, находящиеся в активной фазе роста, сегодня вынуждены питаться вредными снеками, которые продаются в открытом доступе в школах.