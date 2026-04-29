В посёлке Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт в конструктивных элементах исторического здания 1916 года постройки выявлены признаки износа.

Об этом заявил руководитель департамента по связям с общественностью и коммуникациям TƏBİB Эльнур Хидаятоглу.

По его словам, в связи с этим начата поэтапная эвакуация городской больницы №3, расположенной в аварийном здании.

«С целью обеспечения оперативного и доступного первичного медицинского обслуживания поликлиническое отделение и лабораторные службы, расположенные в отдельном здании на территории больницы, продолжат работу в прежнем режиме», — отметил он.

Также подчёркивается, что принимаемые меры направлены на обновление инфраструктуры здравоохранения, повышение качества медицинских услуг и обеспечение удовлетворённости граждан.