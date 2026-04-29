ЗАО «Бакинский метрополитен» в период проведения WUF13 перейдёт на усиленный режим работы.

Об этом заявили в пресс-службе Бакметрополитена.

Отмечается, что в связи с организацией 13-го Всемирного форума по градостроительству (WUF13), который пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года, в график движения поездов будут внесены соответствующие корректировки, а в часы пик интервалы между поездами будут сокращены до минимума.

В ведомстве сообщили, что в целях регулирования пассажиропотока на некоторых станциях будет привлечён дополнительный персонал и волонтёры, а также будут задействованы резервные поезда, готовые к выходу на линии.

Кроме того, в период форума будет обеспечено координированное взаимодействие с Операционной компанией и соответствующими структурами через централизованную платформу.

Также подчёркивается, что решения о бесплатном проезде в дни проведения мероприятия будут объявляться только в рамках совместной работы с Операционной компанией WUF13.