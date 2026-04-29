Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведёт 3 мая 2026 года экзамен по азербайджанскому языку (государственному языку) в рамках выпускного экзамена для учащихся 9-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений с обучением на языках, отличных от азербайджанского.

Как сообщили в ГЭЦ, в тот же день экзамен по азербайджанскому языку (государственному языку) будет проведён и для выпускников прошлых лет, сдающих вступительные экзамены в высшие и средние специальные учебные заведения не на азербайджанском языке.

Отмечается, что экзамен будет организован в 129 зданиях, расположенных в 21 городе и районе. Начало экзамена во всех экзаменационных пунктах — в 10:00. Режим пропуска в здания завершится за 15 минут до начала, в 09:45. После этого опоздавшие участники допускаться не будут. Явка осуществляется в соответствии с временем, указанным в пропуске.

Сообщается, что в экзамене планируется участие 29 182 человек (в Баку — 20 580, в Сумгайыте — 1 156, в Абшероне — 1 189, в Нахчыване — 76, в Гяндже — 1 721, в Шамкире — 91, в Товузе — 212, в Мингячевире — 211, в Евлахе — 84, в Шеки — 175, в Загатале — 350, в Балакене — 231, в Габале — 191, в Гахе — 188, в Барде — 235, в Гёйчае — 232, в Ширване — 360, в Лянкяране — 362, в Губе — 274, в Гусаре — 597, в Хачмазе — 667).

Для организации и проведения экзамена выделены 129 главных руководителей, 339 руководителей, 2 709 наблюдателей, 399 сотрудников охраны, обеспечивающих пропускной режим, а также 129 представителей зданий.