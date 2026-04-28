В рамках подготовки к WUF13 будет проведён очередной мониторинг движения транспортных средств.

Как сообщили в Операционной компании WUF13, в целях обеспечения безопасного и эффективного управления транспортными потоками в ходе Тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдёт 17–22 мая 2026 года в Баку, совместно с профильными структурами будет проведён очередной мониторинг движения транспорта.

Сообщается, что в рамках мониторинга 1 мая с 10:00 до 16:00 на ряде улиц и проспектов Баку будет проводиться временное регулирование движения. Мониторинг охватит проспект Нефтчиляр, улицу Юсифа Сафарова, частично проспект Гейдара Алиева (до Сабунчинского моста), улицу Мехти Гусейна, проспект Ходжалы, улицу Рихарда Зорге, улицу Зарифы Алиевой, улицу Лермонтова, а также дороги в сторону места проведения мероприятия — Бакинского олимпийского стадиона.

«Водителей и других участников дорожного движения просим заранее планировать маршрут, учитывать возможные заторы на указанных направлениях и по возможности пользоваться альтернативными дорогами.

Маршрутный экспресс-автобус H1, курсирующий между Международным аэропортом Гейдар Алиев и центром города, продолжит работать в обычном режиме. В то же время в указанный период частные автомобили и такси смогут свободно въезжать и выезжать с территории аэропорта по альтернативным маршрутам. Во избежание задержек рекомендуется заранее планировать поездки.

Подобные мониторинги движения транспорта, которые будут проводиться накануне WUF13, уже применялись в рамках подготовки к ряду крупных международных мероприятий, проводившихся в Азербайджане за последние десять лет, и показали свою эффективность», — говорится в сообщении.