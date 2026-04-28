В марте на потребительском рынке Азербайджана больше всего подорожали фрукты и овощи.

Согласно официальной статистике, по сравнению с предыдущим месяцем цены на фрукты в среднем выросли на 3,6%, а на овощи — на 3,2%. Наряду с этим незначительное повышение цен зафиксировано на рыбную продукцию, молоко и молочные изделия, а также на хлеб и крупы. Небольшой рост цен также отмечен в сегменте мясной продукции и некоторых повседневных продуктов питания.

Единственной категорией, где наблюдалось снижение, стали яйца — они подешевели примерно на 2,9%.

Цены на табачные изделия не изменились.

В целом в марте месячная инфляция в стране составила 0,5%, а годовая инфляция достигла 5,6%.