В Бакинском аукционном центре 29 апреля состоятся аукционы по продаже недвижимого имущества находящихся в процессе ликвидации Bank of Azerbaijan, Dəmir Bank, а 13 мая — имущества AtaBank, Dəmir Bank и AGBank.

Информацию о датах аукциона распространил ликвидатор банков — Азербайджанский фонд страхования вкладов.

Лицензия Bank of Azerbaijan была аннулирована 18 января 2016 года решением правления Центрального банка Азербайджана,Dəmir Bank — с 23 декабря 2017 года, Atabank — с 28 апреля 2020 года, AGBank — с 12 мая 2020 года.