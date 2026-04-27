Принцип «20-минутного города» должен стать одной из ключевых целей развития транспортной системы Баку к 2030 году. Об этом заявила Наргиз Гюльмалыева, ведущий консультант отдела транспортной политики Министерства цифрового развития и транспорта, сообщает Minval.

По её словам, речь идет о модели, при которой жители смогут добираться до основных объектов инфраструктуры — работы, школ, медицинских учреждений — не более чем за 20 минут. Такой подход соответствует международной концепции transit-oriented development (TOD), широко применяемой в современной урбанистике. При этом в Азербайджане, особенно в Баку, сохраняется высокая динамика автомобилизации. В настоящее время на 1000 человек приходится около 320 автомобилей, а на 100 семей — в среднем 100–102 автомобиля, и этот показатель продолжает расти.

«Баку является моноцентричным городом, и именно это является одной из основных причин образования пробок», — отметила Гюльмалыева.

В этой связи, по её словам, необходимы комплексные реформы, направленные на переход к более устойчивой транспортной системе. Среди ключевых направлений — интеграция цифровых технологий, развитие эффективного общественного транспорта, ориентированного на временную доступность, а также внедрение «зеленой» энергетики.

К 2030 году планируется достичь ряда показателей: существенно сократить выбросы углерода, повысить безопасность дорожного движения на 50% и обеспечить более равномерную транспортную доступность внутри города.