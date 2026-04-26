Кенийский бегун Сабастьян Саве установил историческое достижение на Лондонском марафоне.

Он стал первым спортсменом в мире, который преодолел официальную дистанцию 42 км 195 м менее чем за два часа, пишет The Guardian.

30-летний кениец финишировал с результатом 1 ч. 59 мин. 30 сек., побив прежний мировой рекорд, принадлежавший его соотечественнику Келвину Киптуму (2 ч. 35 сек.), на 65 сек.

«Я чувствую себя хорошо, я так счастлив. Это день, который стоит запомнить», – заявил Саве после забега.

Второе место занял эфиоп Йомиф Кеджелча, отставший всего на 11 сек., – его время также оказалось быстрее предыдущего мирового рекорда. Замкнул тройку призеров угандиец Джейкоб Киплимо с результатом 2 ч. 28 сек.