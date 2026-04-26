Украина может снова перекрыть нефтепровод «Дружба» после получения кредита от Евросоюза (ЕС).

О возможном новом отключении заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в социальной сети Facebook.

«Вчера в ходе неформального разговора с председателем Европейской комиссии (Урсулой фон дер Ляйен) я высказал мнение, что меня бы вообще не удивило, если бы после получения военного кредита на 90 миллиардов евро (Владимир Зеленский) решил снова сделать «Дружбу» неработающей», — заявил Фицо.