Негативных случаев в школах будет больше. Об этом Minval заявил депутат Милли Меджлиса от Комитета по науке и образованию Джейхун Мамедов, комментируя рост инцидентов и криминала среди школьников.

Отметим, что за короткий период в школах зафиксирована череда инцидентов. В последний раз в Баку 23 апреля в средней школе №145 ученица 7-го класса нанесла себе повреждения режущим предметом в школьном туалете. Затем в школе №286 ученик 9-го класса на глазах у учителя и одноклассников облил своего одноклассника спиртом и поджёг его. А 6 февраля этого года около 09:00 ученик 10-го класса А. Ш. пришёл в лицей İdrak с охотничьим оружием, принадлежащим его отцу, и выстрелил из дробовика в преподавателя Шахлу Камилову, 1997 года рождения, ранив ее в шею. В результате юноша был задержан. Но это лишь малая часть того, что творят школьники.

По словам депутата, пока в стране не будут предприняты комплексные меры для предупреждения детской преступности и негативных случаев среди школьников, впереди наше общество ждут очень тяжелые дни.

«Это связано с тем, что в целом в стране имеются проблемы в учебно-образовательной системе. Воспитание ребёнка традиционно обеспечивается двумя основными институтами — семьёй и школой. Однако институт семьи сегодня столкнулся с серьёзными вызовами. В Азербайджане стремительно растёт число разводов, что во многих случаях негативно сказывается на воспитании детей. Кроме того, семья всё чаще не выполняет свою ключевую функцию. Часть родителей сами не имеют должного воспитания, другая — практически не занимается детьми, а третья — не имеет на это времени. Таким образом, семья уже не играет прежней значимой роли в воспитательном процессе. В результате дети всё чаще растут под влиянием социальных сетей, искусственного интеллекта и улицы», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что у системы образования и семьи сегодня есть только одна цель – подготовить образованную молодежь. А вот воспитание отошло на второй план. В свою очередь, в школах воспитанию учащихся практически не уделяется внимание.

«С сожалением приходится отметить, что в последнее время в средних школах ускоренными темпами отстраняются опытные педагоги старшего поколения. На их место приходят не менее образованные молодые учителя, однако им зачастую не хватает опыта работы с подростками. При этом в самих школах воспитанию уделяется недостаточно внимания. Нередко звучит мнение, что основная функция школы — лишь обучение. Однако это не так. Если и школа, и семья будут ограничиваться только обучением, то кто тогда будет заниматься воспитанием детей?» — возмутился парламентарий.

Вдобавок он отметил, что в корне проблемы также стоит психологическое состояние учащихся. Школьные психологи, которые должны активно работать с учащимися, порой несерьезно относятся к своей работе. У многих детей имеются серьезные психологические проблемы, однако не принимается конкретных мер для их устранения. Если внимательно изучить каждый случай по отдельности, можно увидеть, что многие дети заранее оповещают окружающих о преступлении, которое они хотят совершить. Каждый инцидент мог бы быть предотвращен, если бы школьные психологи более серьезно отнеслись к своим обязанностям, сказал собеседник.

Ко всему прочему, говорит Мамедов, сегодня между школой и родителями возникла пропасть. Отсутствие желания сотрудничать друг с другом оказывает серьезное влияние на все процессы в образовании. В нужный момент нет общей реакции на происходящее. Как правило, когда в школе происходит что-то плохое, все начинают обвинять друг друга. Одни возлагают вину на школу, другие — на родителей, но тут обе стороны несут ответственность за происходящее. Если уже сегодня не принять серьёзные превентивные меры по работе с учащимися, то впереди все общество ждут очень трудные времена.

На самом деле каждый инцидент в школе является сигналом SOS, чтобы общество еще внимательнее отнеслось к сложившейся ситуации.

В свою очередь клинический психолог Гюльнара Гадирова, комментируя Minval проблему, отметила, что дети — одна из самых незащищённых групп общества: у них ещё не сформированы механизмы психологической защиты, поэтому они остро отражают напряжение, существующее в семье и обществе в целом. По её словам, причины проблемного поведения могут быть разными — от индивидуальных особенностей и состояния психического здоровья до неблагополучной семейной обстановки, стрессов, разводов и экономических трудностей.

Эксперт подчёркнул, что дети являются частью семейной системы, и любое напряжение внутри неё неизбежно сказывается на ребёнке. Накопленная агрессия не исчезает, а часто перенаправляется на более слабых. Важную роль играет и школьная среда: за последние годы нагрузка на учеников и педагогов значительно выросла, что приводит к общему эмоциональному выгоранию. Учителя работают в условиях постоянного давления и нередко теряют мотивацию, что также отражается на детях.

«Нельзя исключать также школьную среду. В последние годы требования к школьникам возросли. Школьная среда стала невыносимой. Да и сами педагоги отзываются, что школа стала адом. Педагоги сами находятся в постоянном напряжении, с них постоянно всё требуют, требуют, требуют. Если они не будут цепляться за эту работу, они потеряют его. А что может несчастный педагог ко всему прочему дать детям? Вот это напряжение постоянно чувствуется. Чаще всего педагоги не заинтересованы, не мотивированы. Сколько в моём окружении прекрасных педагогов, которые уходят, да, или держатся из последних сил, чтобы дожить до пенсии, если не видят себя ни в чём другом», — делится собеседник.

По мнению Гадировой, проблему необходимо решать комплексно: анализировать статистику, учитывать возрастные особенности, особенно в подростковый период, и создавать условия, в которых дети смогут безопасно выражать свои эмоции.

Отдельно специалист акцентировал внимание на необходимости увеличения штата школьных психологов. Сегодня один специалист физически не способен охватить весь объём работы в школе и оказать качественную помощь каждому ребёнку. Без расширения штата и повышения оплаты труда невозможно выстроить эффективную систему психологической поддержки в школах. Именно доступная и регулярная работа психологов может стать ключевым элементом профилактики агрессии и эмоциональных проблем у детей.