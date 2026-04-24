ФСБ России заявила о предотвращении теракта против руководства Роскомнадзора. По данным спецслужбы, 18 апреля в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле задержали семерых человек, которых, как утверждается, завербовали украинские спецслужбы через Telegram. Они планировали подорвать автомобиль с помощью самодельного взрывного устройства.

Как сообщили в ФСБ России, руководитель группы, 22-летний житель Москвы, оказал вооруженное сопротивление при задержании и был нейтрализован.

Во время обысков силовики изъяли СВУ, гранату Ф-1, пистолет ПМ с глушителем, газовые пистолеты, рации, а также неонацистскую символику.

Возбуждены уголовные дела, рассматривается вопрос о дополнительной квалификации по статье о подготовке теракта.