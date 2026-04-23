Члены Еврокомиссии (ЕК) официально подтвердили свое решение лишить Венецианскую биеннале гранта в €2 млн из-за решения пригласить на выставку российских представителей. Об этом сообщил 23 апреля представитель ЕК Тома Ренье.

«Я могу подтвердить, что ЕК направила письма [правительству Италии и организаторам биеннале] о решении прекратить предоставление гранта в €2 млн. Мы политически осуждаем решение об открытии российского павильона и приглашаем итальянское правительство заняться этим вопросом», — заявил Ренье на брифинге в Брюсселе.