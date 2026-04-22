Антикоррупционный суд Армении постановил конфисковать у Ани Саргсян — племянницы экс-президента Сержа Саргсяна — акции малой ГЭС «Арени» и ряд денежных средств в рамках иска Генпрокуратуры о незаконно нажитом имуществе.

Согласно решению, в пользу государства изымаются 39 341 акция станции, банковские вклады и проценты (около $864 тыс., свыше 12 млн драмов и порядка 5 тыс. евро), а также 643 тыс. драмов, признанные незаконными средствами. Общая стоимость ГЭС оценивается примерно в 686 млн драмов (более $1,8 млн).