Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи прокомментировал инициативу Пакистана о продлении перемирия, заявив, что Тегеран следит за ситуацией, но оставляет за собой право защищать интересы.

Он поблагодарил Исламабад за посредничество, подчеркнув, что Иран не начинал войну и действовал в рамках самообороны от США и «сионистского режима».

Багаи отметил, что Тегеран не намерен полагаться только на дипломатию: вооружённые силы находятся в полной готовности, а страна продолжит контролировать ситуацию как на поле боя, так и в переговорах.

Также Иран намерен добиваться ответственности за удары по инфраструктуре и требовать репараций.