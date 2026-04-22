Вблизи болгарско-турецкой границы произошло смертельное ДТП с участием автобуса: погибли два человека, еще не менее 16 получили травмы.

По данным издания Novinite, на дороге Бургас–Малко-Тырново автобус с 37 пассажирами и 2 водителями (все граждане Украины) остановился на обочине, потому что закончилось горючее.

Пассажиры вышли из салона и ждали сзади, но автобус внезапно покатился на них и свалился в канаву.

Местные власти заявили, что автобус следовал в сторону Турции в рамках поездки с участием граждан Украины, в том числе беженцев, проживающих в Бургасе.