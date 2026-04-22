В турецком городе Кахраманмараш арестована Пынар Пейман Мерсинли — мать подростка, устроившего вооружённое нападение на школу, в результате которого погибли 9 человек и 21 получил ранения.

По данным прокуратуры, женщина проигнорировала рекомендации врачей о необходимости психиатрического лечения сына, несмотря на заключения специалистов из двух медучреждений. Следствие считает, что это могло способствовать трагедии.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и постановил заключить Мерсинли под стражу по обвинению в халатности. Ранее был арестован и отец подростка. Расследование продолжается.