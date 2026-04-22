Германия рассматривает возможность направления трёх кораблей для участия в международной миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Об этом сообщает журнал «Der Spiegel» со ссылкой на источники.

По данным издания, Совет национальной безопасности Германии под руководством канцлера Фридриха Мерца обсудил возможное участие бундесвера в международной миссии в регионе.

Отмечается, что правительство Германии выражает готовность внести вклад в реализацию миссии, в том числе посредством предоставления минно-тральных кораблей и разведывательных средств.