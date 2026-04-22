Администрация США рассчитывает ассигновать на военную помощь Тайваню в следующем финансовом году по линии Пентагона $2 млрд.

Как передает ТАСС, такие данные содержатся в справочных документах Военного министерства США, прилагающихся к обнародованному проекту его бюджета на 2027 финансовый год.

В следующем финансовом году исполнительная ветвь власти запрашивает у Конгресса США «$2 млрд на поддержку Тайваня». Предполагается, что $1 млрд из этой суммы будет выделен на укрепление «потенциала самообороны Тайваня».

Еще $1 млрд намечается направить на замену предоставленных ранее Тайваню американских вооружений.