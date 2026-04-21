Спутниковый снимок NASA Worldview свидетельствует, что после атаки украинских дронов дым от горящих резервуаров с нефтью в Туапсе растянулся более чем на 300 километров и дошел до Ставрополя.

Оперативный штаб Краснодарского края заявил, что ликвидация пожара продолжается.

Тот факт, что на территории Туапсинского НПЗ продолжают гореть резервуары с топливом, подтверждают и данные системы наблюдения за пожарами на земной поверхности NASA FIRMS.

В ночь на 20 апреля дроны массированно атаковали морской порт в Туапсе второй день подряд, возникли новые пожары. Сообщалось об около 10 точках горения в результате попаданий.

