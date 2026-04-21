Казахстан и Армения возобновили регулярные авиарейсы после почти пятилетнего перерыва. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.

С 18 апреля казахстанская авиакомпания SCAT Airlines начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Актау — Ереван с частотой два раза в неделю. В свою очередь, с 20 апреля армянский перевозчик Shirak Avia запустил рейсы по направлению Ереван—Астана, которые выполняются один раз в неделю.

Регулярные рейсы между Казахстаном и Арменией были приостановлены в 2020 году. Среди основных причин назывались высокая стоимость топлива и аэропортовых сборов в Ереван, а также последствия пандемии COVID-19. В период с 2020 по 2025 годы выполнялись лишь отдельные нерегулярные рейсы.