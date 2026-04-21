Рейтинг одобрения президента США Дональд Трамп остаётся на минимальном уровне за весь его текущий срок — 36%. Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters и Ipsos.

Согласно исследованию, лишь 26% американцев считают Трампа «уравновешенным». Поддержка его политики в сфере стоимости жизни также низкая — 26%. Военные удары США по Ирану одобряют 36% респондентов, однако только 25% полагают, что они сделают страну безопаснее.

Опрос также показал, что лишь 16% американцев поддерживают возможный выход США из НАТО, о котором ранее заявлял Трамп.