Военно-морские силы США провели операцию по перехвату и досмотру находящегося под санкциями танкера MT Tifani в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования (INDOPACOM). Об этом сообщили в Пентагоне.

По данным американского военного ведомства, судно действовало без флага и было связано с деятельностью, направленной на поддержку Ирана. В Пентагоне подчеркнули, что продолжат операции по пресечению незаконных морских перевозок и заявили, что международные воды не являются убежищем для санкционных судов.