Айсберг А23а, который до конца 2025 года считался крупнейшим в мире, «завершает свою историю», сообщили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ).

А23а раскололся на мелкие части, потеряв 99% своей изначальной площади. «В январе площадь айсберга составляла около 1300 квадратных километров. К настоящему моменту его площадь составляет менее 50 квадратных километров, — рассказала главный специалист Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полина Солощук. — Сейчас айсберг А23а продолжает дрейфовать по чистой воде и раскалывается буквально на глазах».

За последние три месяца А23а преодолел расстояние около тысячи километров и пересек границу Южного и Атлантического океанов. Сейчас он дрейфует в районе 49-й параллели южной широты.

«Айсберг А23а все», — отметили в телеграм-канале ААНИИ.