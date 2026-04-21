Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости принятия новой конституции страны, подчеркнув, что это может укрепить связь между государством и гражданами.

Свое заявление он сделал в ходе презентации предвыборной программы правящей партии «Гражданский договор».

По словам Пашиняна, одной из ключевых проблем в Армении является напряженность в отношениях между государством и обществом. Он отметил, что у граждан отсутствует устойчивое понимание того, что действующая правовая система является результатом их собственного выбора.

«Почему принятие новой конституции важно для нас? Потому что в отношениях между государством и гражданином существует определенная напряженность. Одна из причин заключается в отсутствии у граждан понимания, что правовая система создана ими самими», — заявил премьер-министр.

Он также отметил, что доверие к результатам прошлых конституционных референдумов неоднократно подвергалось сомнению, что, по его словам, усиливало общественный скепсис и разрыв между обществом и правовой системой.

Пашинян подчеркнул, что целью конституционной реформы должно стать формирование «органической связи» между гражданами и государственными институтами. По его мнению, достичь этого можно через принятие новой конституции путем референдума.