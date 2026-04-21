Судоходные компании, чьи суда застряли к западу от Ормузского пролива, начали получать подозрительные сообщения с предложениями «гарантированного безопасного прохода» в обмен на криптовалюту. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на греческую компанию по управлению морскими рисками MARISKS.

По данным компании, неизвестные лица, представляющиеся якобы официальными структурами Ирана, рассылают судоходным операторам требования об оплате «транзита» через пролив. В сообщениях указывается, что для получения «разрешения» необходимо перевести средства в биткоинах.