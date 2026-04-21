МИД Израиля назвал недопустимыми задержания своих граждан в России.

Около 40 граждан Израиля 20 апреля были задержаны в московском аэропорту Домодедово сотрудниками пограничной службы для «дополнительной проверки». Инцидент вызвал серьёзный резонанс и потребовал вмешательства дипломатов.

Как сообщили в МИД Израиля, ведомство оперативно координировало действия как напрямую с МИД РФ в Москве, так и через российское посольство в Израиле. В результате всем задержанным израильтянам разрешили въезд на территорию России.

В израильском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что считают подобные действия недопустимыми. В официальном заявлении отмечается, что российской стороне было прямо указано на неприемлемость произошедшего, а сам инцидент рассматривается с большой серьёзностью.

В МИД Израиля также заявили, что продолжают следить за ситуацией, чтобы подобные проверки не превратились в системную практику, ограничивающую свободу передвижения граждан.