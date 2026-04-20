Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) сообщило, что задержки в разработке скафандров компанией Axiom Space ставят под угрозу миссию по высадке на Луну в 2028 году.

Об этом говорится в отчете ведомства.

Как отметили специалисты, НАСА поставило нереалистичные цели, заявляя, что хочет продемонстрировать лунные скафандры и скафандры для микрогравитации в 2025-2026 годах.

«Оба типа скафандров отстают от графика как минимум на полтора года, поскольку в настоящее время Axiom планирует готовность к демонстрации скафандров на конец 2027 года», — подчеркнули эксперты.

Они подсчитали, что демонстрация готовых скафандров может состояться с отсрочкой — лишь к 2031 году.