Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский 15 апреля вручил знак «Почётный благотворитель Санкт-Петербурга» совладельцу компании «Киевская площадь» Году Нисанову.

Как отмечается в официальном сообщении, награда присуждена за многолетнюю гуманитарную деятельность и вклад в сохранение культурного наследия. В числе реализованных проектов — восстановление Кронштадтского Морского собора, строительство спортивного комплекса СПбГМТУ, а также реставрация зданий Пробирной палаты и Пробирного училища.

Компания «Киевская площадь» занимает первое место в рейтинге Forbes «Короли российской недвижимости — 2026» с годовым арендным доходом 2,4 млрд долларов.