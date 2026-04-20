Власти Катара объявили о поэтапном возобновлении полетов иностранных авиакомпаний в страну через Международный аэропорт Хамад в Дохе. Об этом говорится в заявлении управления гражданской авиации эмирата.

В документе отмечается, что решение принято «по итогам всесторонней оценки текущей обстановки в координации со всеми профильными структурами».

В ведомстве подчеркнули, что предпринимаемые меры направлены на обеспечение максимальной готовности и эффективной работы авиационного сектора. Также авиационные власти заверили, что все рейсы и сопутствующие операции будут выполняться в соответствии с международными стандартами безопасности и защиты. «Будут применяться все необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности пассажиров и персонала», — говорится в заявлении.