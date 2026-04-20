В акватории Чёрного моря у Туапсе зафиксирован разлив нефтепродуктов, который произошёл после атаки беспилотников, осуществлённой ВСУ в ночь на 16 апреля. Об этом сообщили в Telegram-канале краевого оперативного штаба.

По данным ведомства, 19 апреля со спутника было обнаружено нефтяное пятно примерно в полутора морских милях от порта Туапсе. В оперштабе уточнили, что загрязнение стало последствием удара БПЛА, в результате которого была повреждена инфраструктура морского терминала.

Площадь разлива оценивается примерно в 10 тысяч квадратных метров. В настоящее время распространение нефтепродуктов удалось локализовать.

Для ликвидации последствий установлено около 750 метров боновых заграждений, задействованы пять специализированных устройств для сбора нефти, а также развернута нефтеловушка.