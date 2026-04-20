Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал позорными действия одного из солдат израильской армии (ЦАХАЛ), повредившего статую Иисуса Христа на юге Ливана, и от имени еврейского государства принес извинения всем христианам.

«Повреждение христианского религиозного символа солдатом ЦАХАЛ на юге Ливана — это тяжкое и позорное деяние. <…> Этот позорный поступок полностью противоречит нашим ценностям. Израиль — страна, которая уважает религии и их священные символы, а также поддерживает терпимость и взаимное уважение между конфессиями. Мы приносим извинения за этот инцидент каждому христианину, чьи чувства были задеты», — написал Саар в X.