В Казахстане упростили правила въезда и работы для иностранцев. Инвесторам, бизнесменам и специалистам в IT, медицине, науке и промышленности стало проще получать визы и разрешения.

Граждане ЕАЭС могут работать без дополнительных документов, для остальных сохраняется система квот. В 2026 году страна планирует привлечь более 220 тыс. мигрантов.

Также обновлён порядок получения гражданства: введены проверка знания государственного языка, цифровой скоринг и собеседование.

В Минтруда заявляют, что меры направлены на закрытие кадрового дефицита и поддержку экономики.