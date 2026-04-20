ОАЭ больше не нуждаются в американской защите и способны самостоятельно обеспечивать свою безопасность. Об этом заявил бывший советник экс-президента ОАЭ, профессор политологии Абдулхалек Абдулла.

По его словам, во время иранской агрессии Эмираты доказали, что могут «защищаться с честью». В этих условиях, отметил он, стране следует сосредоточиться на закупке самого современного вооружения у США, но пересмотреть сам формат военного присутствия Вашингтона.

Абдулла подчеркнул, что пришло время задуматься о закрытии американских военных баз, поскольку они «являются обузой, а не стратегическим активом».