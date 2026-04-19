Вице-президент США Джей Ди Вэнс поблагодарил Папу Римского Льва за его высказывания, которые способствуют снижению напряженности в отношениях с Белым домом.

Накануне понтифик заявил, что не собирается вступать в «дебаты» с президентом Дональдом Трампом после критики, связанной с войной с Ираном.

В своем сообщении в социальной сети X Вэнс отметил, что СМИ часто преувеличивают конфликты, хотя реальные разногласия существуют и будут возникать. По его словам, ситуация в действительности сложнее, чем ее представляют.

Он подчеркнул, что Папа Лев проповедует Евангелие и высказывается по важным моральным вопросам современности, а администрация США, в свою очередь, стремится применять эти принципы в политической практике.

Вэнс также добавил, что будет молиться за понтифика и выразил надежду, что и он будет молиться за американскую администрацию.