Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал требование главы евродипломатии Каи Каллас открыть Ормузский пролив «верхом лицемерия Европы».

Об этом дипломат написал в соцсети Х.

«О, это «международное право»?! То самое, к которому ЕС прибегает, чтобы поучать других, в то время как тихонько одобряет агрессивную войну и закрывает глаза на зверства против иранцев?!

Хватит нравоучений; хроническая неспособность Европы применять на практике то, что она проповедует, превратила ее разговоры о «международном праве» в верх лицемерия. Ни одно правило международного права не запрещает Ирану, прибрежному государству, принимать необходимые меры для предотвращения использования Ормузского пролива для ведения военной агрессии против Ирана», — отметил дипломат.