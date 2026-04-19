В Нижнем Новгороде прошла презентация книги о народном артисте России и Азербайджана Тофике Ахундове «Папа бегемотов. История о дрессуре и жизни».

Тофик Ахундов — единственный в мире дрессировщик, который более 30 лет работает с группой бегемотов, одних из самых сложных и непредсказуемых животных. Более 60 лет выходит на манеж, а в 84 года до сих пор работает с животными и является ведущим артистом цирка Гии Эрадзе. Директор продюсерского центра «Королевского цирка Гии Эрадзе» Элина Айдунова рассказала, что идея книги родилась во время гастролей в Симферополе. Тофик Ахундов по вечерам заходил к коллегам и делился историями — о гастролях, о животных, о манеже. Эти рассказы так поразили команду, что было решено сохранить их в книге. Презентацию книги приурочили к Международному дню цирка, который отмечается в третью субботу апреля.

Тофик Ахундов стал первым человеком в мире, кто начал работать с группой бегемотов. До него с этими животными выступали максимум по одному‑двум, но полноценной групповой работы, взаимодействия гиппопотамов между собой, трюков — такого не существовало.

Артист создавал трюки с учетом их сложной анатомии. «У них огромная голова, короткие ножки. Возможности ограничены. Но где вы видели, чтобы бегемот ногой отбивал мяч? Нигде не было», — рассказал он.

В его карьере было и другое «впервые». Он вывел бегемота на американскую арену в цирке с 250‑летней историей. Впервые бегемота привезли на телевидение — сначала в России, затем в США. Один из его подопечных — бегемот по кличке Злат — снялся в фильме «Красавица».

Тофик Ахундов с большой теплотой и знанием дела рассказывает и о характере и повадках своих питомцев, отмечая, что все бегемоты абсолютно разные по характеру, очень умные, ревнивые и способны испытывать привязанность к человеку, чувствуя его настроение. По его словам, в работе с ними ключевую роль играет дисциплина и любовь, ведь только при уважении и доверии животные раскрываются и начинают выполнять сложные трюки.

Тофик Ахундов родился в Баку, окончил в Москве Училище циркового и эстрадного искусства.