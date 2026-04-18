Военно-морские силы Ирана заявили о готовности нанести новые удары по противникам. Об этом говорится в обращении верховного лидера Моджтаба Хосейни Хаменеи по случаю Дня армии Исламской Республики, передаёт агентство IRNA.

В послании подчёркивается, что беспилотные системы, способны наносить «молниеносные удары» по американским и израильским объектам, а военно-морские силы страны находятся в состоянии готовности к новым операциям.

«Доблестный военно-морской флот готов заставить врагов испытать горечь новых поражений», — говорится в послании.

Хаменеи также призвал к дальнейшему укреплению оборонного потенциала государства и развитию возможностей армии, отметив необходимость реализации соответствующих планов безопасности.