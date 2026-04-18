Полиция Румынии начала проверку после появления в соцсетях публикации о якобы сборе средств на убийство президента страны Никушора Дана.

Как сообщает телеканал Digi24, подозрительное сообщение было размещено в Facebook. Судя по опубликованным скриншотам, некоторые пользователи в комментариях даже интересовались, куда можно перевести деньги.

Правоохранительные органы округа Тимиш заявили, что уже проводят расследование: проверяют подлинность аккаунта и обстоятельства размещения публикации, чтобы понять, представляет ли ситуация реальную угрозу.

По данным СМИ, полиция также проверила последний известный адрес предполагаемого автора поста, однако обнаружить его не удалось. Предполагается, что несколько лет назад он уехал в Германию и мог опубликовать сообщение уже находясь за границей.

После инцидента Служба охраны и защиты усилила меры безопасности вокруг президента. В частности, ужесточён контроль за лицами, имеющими доступ к главе государства, а также усилено наружное наблюдение.