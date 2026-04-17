В Азербайджане расширен перечень специальностей на уровне бакалавриата.

Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, в список специальностей включено новое направление — управление недвижимостью.

Отметим, что в Азербайджане специальности бакалавриата формируются по группам. В настоящее время в стране действуют I, II, III, IV и V группы специальностей, в рамках которых преподаются сотни направлений.

В последние годы в соответствии с требованиями рынка труда регулярно предпринимаются шаги по созданию новых специальностей и расширению существующего перечня. Эти изменения расширяют выбор для абитуриентов и обеспечивают доступ к современным профессиональным направлениям.