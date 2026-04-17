Президент США Дональд Трамп, папа римский Лев ХIV, актер Бенисио дель Торо, блогер MrBeast (Джимми Дональдсон), актер и режиссер Бен Стиллер, фигуристка Алиса Лью и десятки других деятелей из различных сфер стали самыми влиятельными людьми 2026 года по версии журнала Time.

Список влиятельных людей поделен на шесть разделов — «Артисты», «Пионеры», «Титаны», «Иконы», «Лидеры» и «Инноваторы».

Среди самых влиятельных персон в разделе «Лидеры», кроме Трампа и папы римского, перечислены также президент Мексики Клаудия Шейнбаум, госсекретарь США Марко Рубио, премьер-министр Канады Марк Карни, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, лидер КНР Си Цзиньпин и другие.

Некоторые политики попали в список Time повторно. Так, The Times of Israel пишет, что Нетаньяху вошел в этот список пятый раз. Трампа и Си журнал также регулярно включает в список самых влиятельных людей.

Самыми влиятельными артистами, в частности, стали исполнитель Люк Комбс, актрисы Дакота Джонсон и Рэя Сихорн, актер Джонатан Грофф. В разделе «Пионеры» перечислены американский космонавт Рид Уайсмен, руководитель The Walt Disney Company Джош Д’Амаро, шеф-повар Нэнси Силвертон и другие.