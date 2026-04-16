Сегодня в городе Зангилан проходит 24-е заседание Межправительственной государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

В рамках заседания под сопредседательством заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука и заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева обсуждается весь комплекс актуальных вопросов практического взаимодействия между Россией и Азербайджаном.

В центре внимания находятся вопросы укрепления торгово-экономического, промышленного, энергетического, транспортно-логистического и агропромышленного сотрудничества.